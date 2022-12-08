«Да, мы делаем это. Но кто начал?»— Путин об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Такой комментарий им был дан после встречи с Героями России.

Путин подчеркнул, что каждый шаг России вызывает много шума — информационного противостоянии, при этом нет аналогичной реакции на действия Украины.

«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту Крымскому? Кто подорвал линии электропередачи с АЭС Курска? Кто не подаёт воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это геноцид. Никто нигде словом об этом не обмолвился», — заявил он.

Напомним, Россия уже неоднократно наносила удары по энергетическим и критически важным объектам.

Ольга Сурикова