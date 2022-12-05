Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины.

Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской области, а также о взрывах в Запорожье, Черкасской Винницкой и Кировоградской областях. Также утверждаются, что ракеты летят над Сумской областью в сторону Киевской. В столице люди массово спускаются в метро.

Свет, интернет, вода отключены в ряде регионов.

В Запорожской области в результате атаки РФ 2 человека погибли, 2 ранены, сообщают в администрации.

В Молдове возможны отключения электроэнергии, — об этом сообщает энергетическая компания Moldelectrica. О скачках напряжения на подстанциях сообщают в Кишиневе.

Ольга Сурикова