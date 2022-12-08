Севастопольские регбисты смогут играть в сборной России

Тренер женского состава регбийного клуба «Чайка» Руслан Адылов посетил тренировки женской сборной России, которые проходили в рамках тренировочных сборов в Сочи.

Корреспондент «Севкора» узнал у него, смогут ли севастопольские регбисты играть в сборной России.

Руслан Хасенович, как вам удалось попасть на сборы?

Севастопольская городская федерация регби получила приглашение от Федерации регби России посетить сборы женской команды сборной России в Сочи. Руководитель федерации приняла решение командировать туда меня.

К сожалению, я пробыл там 5 дней из положенных 16 из-за необходимости проводить тренировки в Севастополе.

Ваше впечатление о проведенном там времени?

Очень плодотворно. Туда приехало много тренеров со всех уголков России. Повстречал старых знакомых, а также удалось наладить контакты с тренерами, с которыми ранее не был знаком. Такие знакомства помогут нашей команде чаще участвовать в межрегиональных соревнованиях, а коллективам из других регионов посещать наш город.

Тренерский штаб сборной демонстрировал тренировочный процесс, после чего мы посещали обучающие семинары. В целом все прошло на высшем уровне.

Вы считаете такой опыт полезен для Севастополя?

Такие сборы очень полезны для тренеров, особенно для таких городов, как Севастополь, где регби пока только развивается. Они позволяют посмотреть на тренировки сборных команд страны, узнать и научиться чему-то новому.

Как и в любой профессиональной деятельности важно видеть и знать, как работают лучшие. Сборная страны – это лучшие тренеры и игроки в России.

На сборах становится ясно, какой тип спортсменов нужен для регби, какие формы тренировок позволяют раскрыть потенциал таких игроков. Важно видеть какой инвентарь используется на тренировках и многое другое.

Могут ли севастопольские спортсмены попасть в сборные страны?

Безусловно могут. Такие поездки помогают наладить нам контакт с руководством и тренерским штабом сборной России. В случае если севастопольские игроки показывают выдающиеся результаты мы можем направить их кандидатуры для посещения сборов команды.

Это прямая дорога для попадания в сборную России. Мы бы очень хотели, чтобы наши девушки или парни представляли Севастополь в сборной России.

Надеюсь за пару лет мы добьемся присутствия севастопольских спортсменов в сборной страны.

Напомним, женские команды севастопольской Студенческой регбийной лиги тренирует серебряный призер Чемпионата СССР Руслан Адылов.