В Севастополе возместят убытки отелям, гости которых не смогли выехать из-за взрыва на Крымском мосту

Правительство Севастополя выработало механизм компенсации затрат предпринимателям — хозяевам гостиничного бизнеса за безвозмездное проживание гостей, у которых закончилось время пребывания 8 октября, в день взрыва на Крымском мосту.

Хозяевам отелей возместят одни сутки пребывания гостей, которым было бесплатно продлено проживания в день ЧП.

На заседании правительства 8 декабря было отмечено, что общая сумма компенсации составит около 600 тысяч рублей. Это посчитано по всем заявкам, которые были поданы отельерами Севастополя. Владельцам гостиниц дали еще 10 дней на возможность предоставить документы, чтобы до конца года получить компенсацию.

Также из федерального бюджета фонду поддержки предпринимательства предоставлены средства на поддержку предприятий туриндустрии, которые работали в период низкого турсезона весной-летом 2022 год, во время проведения СВО.

Размер поддержки составит два МРОТа или 30 558 рублей на одного работника. Общий объем выделенных средств 113,5 млн рублей. Таким образом, планируется поддержать на эти деньги около 600 предприятий гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса.

Ольга Сурикова