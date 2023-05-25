Марин Ле Пен: Крым легитимная часть России

В мире
25-05-2023
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Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» отметила, что жители Крыма на референдуме свободно выразили желание воссоединиться с Россией. Она заявила об этом, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

«Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу, — сказала Ле Пен. — Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России».

«У меня есть собственные впечатления от поездок в Крым, где я много общалась с его жителями и могла констатировать, что они гораздо больше чувствуют себя частью России», — сказала политик, выступавшая основной соперницей Эмманюэля Макрона на президентских выборах в 2017 и 2022 годах.

Ле Пен также обратила внимание депутатов, что «нет беженцев из Крыма».

«Никто не покидал его территорию после референдума», — констатировала она.

«Это голосование отразило волю крымского населения», — подчеркнула глава парламентской фракции «Национального объединения», пишет ТАСС.

Ольга Сурикова
Фото: AP Photo / Michel Euler

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