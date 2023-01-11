Что уже удалось сделать на Крымском мосту

Крым
11-01-2023
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Буквально вчера перекрывалось движение на Крымском мосту. Специалистами была завершена надвижка первого пролета левой автодорожной его части.

Уже днем 10 января движение легкового транспорта и автобусов по правой стороне Крымского моста восстановлено.

«Специалисты при помощи домкратов передвинули пролет по накаточным балкам на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролетное строение встанет в проектное положение», — рассказала в Росавтодоре.

Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого из которых составляет более 300 тонн.

Планируется, что в феврале все новые пролеты Крымского моста будут установлены в проектное положение. После этого начнется укладка асфальтобетона, ремонт инженерных систем, замена барьерного ограждения и освещения.

Работы по восстановлению автодорожной части будут полностью завершены в марте этого года, пообещали в ведомстве.

Напомним, 8 октября 2021 году на Крымском мосту взорвалась топливная цистерна. Произошедшее было названо терактом. При этом погибли три человека.

Ольга Сурикова

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