Что уже удалось сделать на Крымском мосту

Буквально вчера перекрывалось движение на Крымском мосту. Специалистами была завершена надвижка первого пролета левой автодорожной его части.

Уже днем 10 января движение легкового транспорта и автобусов по правой стороне Крымского моста восстановлено.

«Специалисты при помощи домкратов передвинули пролет по накаточным балкам на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролетное строение встанет в проектное положение», — рассказала в Росавтодоре.

Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого из которых составляет более 300 тонн.

Планируется, что в феврале все новые пролеты Крымского моста будут установлены в проектное положение. После этого начнется укладка асфальтобетона, ремонт инженерных систем, замена барьерного ограждения и освещения.

Работы по восстановлению автодорожной части будут полностью завершены в марте этого года, пообещали в ведомстве.

Напомним, 8 октября 2021 году на Крымском мосту взорвалась топливная цистерна. Произошедшее было названо терактом. При этом погибли три человека.

Ольга Сурикова