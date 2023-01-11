Городские власти передумали устанавливать ларьки в парке Победы

На газонах парка Победы приостановлены работы по монтажу торговых ларьков. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на главу профильного комитета заксобрания Вячеслава Камзолова.

«Работы приостановлены по нашему требованию. Предполагается ещё одна встреча, на которой мы совместно выработаем позиции, чтобы всех всё устраивало. Мы не можем запрещать торговлю, но она должна быть в рамках закона: ни в коем случае не должны страдать газоны и зелёные насаждения. НТО – это объект, который поставили, убрали, и территория, на которой он стоял, должна остаться в таком же состоянии», – заявил Камзолов.

Напомним, ранее стало известно, что в парке Победы будет установлено не менее 22 торговых павильонов. Часть из них уже стали устанавливать прямо на газонах. Разрешение было получено в правительстве Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: ForPost