Из аэропорта Сочи в Крым запустили рейсовые автобусы

Упростили поездки в Крым из Сочи

Автобусные рейсы отправляются во многие города юга России, включая Республику Крым. Пассажиры могут воспользоваться рейсами до Симферополя, Севастополя, Ялты и Евпатории.

Для максимального удобства пассажиров, продолжающих свое путешествие по югу России, на первой линии терминала, всего в нескольких шагах от выхода из зоны прилета, расположен новый остановочный пункт

Кроме того, предусмотрены направления в города Краснодарского края — Анапу, Геленджик, Новороссийск, Туапсе и Джубгу. Автобусы также следуют в Ростовскую область (Ростов-на-Дону и Таганрог) и в города Донбасса — Луганск, Донецк и Мариуполь.

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Ольга Сурикова

Фото: Росавтотранс