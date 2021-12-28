Читатели «Севкора» определились с политиком года в Севастополе

На протяжении недели наши читатели голосовали за лучшего политика уходящего года в Севастополе. Голосование проходило на площадке телеграм.

Всего в голосовании приняли участие 1103 человека. С большим отрывом победителем стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, набравший 46% или 509 голосов читателей.

А вот почетное второе место разделили между собой депутат Госдумы РФ Татьяна Лобач с 158 голосами, что составило 14%, и вице-спикер заксобрания Илья Журавлев с 150 голосами (также 14%).

Следом идут сенатор Екатерина Алтабаева и спикер заксобрания Владимир Немцев, затем глава горкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Василий Пархоменко главный справедливоросс Севастополя Евгений Дубовик и депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, замыкают рейтинг сенатор Сергей Колбин и глава фракции Партии пенсионеров в местном парламенте Елена Глотова.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Мельникова