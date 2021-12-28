Кличко встречает 2222 год

Ему можно

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз попал в комическую ситуацию, он перенес украинцев на 200 лет вперед. Видео с оговоркой опубликовала в Instagram Наталья Хмелюк.

«С хорошим настроением встречаем новый… 2220-й… 2222 год!», — сказал Кличко

Хмелюк сразу же предложила своим подписчикам пройти опрос на тему, какой же год наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. 83% проголосовали за 2220-й.

Мэр Киева славится своими оговорками и зачастую неправильно составленными фразами, за что он неоднократно становился героем мемов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравлял своих граждан с Днем вышиванки, одетый в русскую косоворотку.

Ольга Сурикова