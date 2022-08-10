Кавказца родня пыталась силой увезти из Севастополя

9 августа в 11 часов 38 минут в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась неравнодушная гражданка, которая сообщила, что стала свидетельницей того, как неизвестные с применением физической силы пытаются усадить в легковой автомобиль мужчину и увезти.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и пресекли происходящее правонарушение. Все участники инцидента установлены. По данному факту полицией проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Предварительно установлено, что участниками инцидента стали 29-летний житель одной из республик Северного Кавказа и его близкие родственники, пытавшиеся увезти мужчины против его воли. Об этом «Севкору» сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

Напомним, в Севастополе рецидивист из Северного Кавказа терроризировал бизнесмена и его семью.

Дмитрий Островский