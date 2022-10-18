Последние данные по погибшим в результате трагедии в Ейске

По последним данным, в результате падения самолета возле жилого дома в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей.

После разбора завалов из поврежденных конструкций дома в течение ночи обнаружены тела еще 10 погибших. Вечером уже было известно о трех жертвах.

Пострадали 19 человек, среди них пятеро детей.

Эвакуированы в пункт временного размещения 23 человека (в том числе шестеро детей). Размещены у родственников и знакомых 501 человек (в том числе 62 ребенка).

Всего в доме прописаны 675 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей.

В своем Telegram-канале он написал, что региональные власти также будут исходить из того, подлежит ли дом восстановлению. Если нет, жильцам будут куплены новые квартиры.