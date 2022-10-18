Последние данные по погибшим в результате трагедии в Ейске

По последним данным, в результате падения самолета возле жилого дома в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей.
После разбора завалов из поврежденных конструкций дома в течение ночи обнаружены тела еще 10 погибших. Вечером уже было известно о трех жертвах.
Пострадали 19 человек, среди них пятеро детей.
Эвакуированы в пункт временного размещения 23 человека (в том числе шестеро детей). Размещены у родственников и знакомых 501 человек (в том числе 62 ребенка).
Всего в доме прописаны 675 человек.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей.
Кроме того, приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит — 10 тысяч рублей.
▪️Также на каждого прописанного члена семьи:
— при частичной утрате имущества 50 тысяч рублей,
— при полной потере имущества на каждого члена семьи 100 тысяч рублей.
▪️Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью выплатим по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей.
▪️Родственникам погибших — 1 миллион рублей.
Напомним, вечером 17 октября в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров в девятиэтажном доме.
Ольга Сурикова