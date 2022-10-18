Последние данные по погибшим в результате трагедии в Ейске

В мире
18-10-2022
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По последним данным, в результате падения самолета возле жилого дома в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей.

После разбора завалов из поврежденных конструкций дома в течение ночи обнаружены тела еще 10 погибших. Вечером уже было известно о трех жертвах.

Пострадали 19 человек, среди них пятеро детей.

Эвакуированы в пункт временного размещения 23 человека (в том числе шестеро детей). Размещены у родственников и знакомых 501 человек (в том числе 62 ребенка).

Всего в доме прописаны 675 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей.

В своем Telegram-канале он написал, что региональные власти также будут исходить из того, подлежит ли дом восстановлению. Если нет, жильцам будут куплены новые квартиры. 

Кроме того, приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит — 10 тысяч рублей.

▪️Также на каждого прописанного члена семьи:
— при частичной утрате имущества 50 тысяч рублей,
— при полной потере имущества на каждого члена семьи 100 тысяч рублей.

▪️Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью выплатим по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей.

▪️Родственникам погибших — 1 миллион рублей.

Напомним, вечером 17 октября в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров в девятиэтажном доме.

Ольга Сурикова

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