В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими под Херсоном

В Севастополе 18 октября простились с двумя воинами. Александром Ивановичем Каширских — гвардии капитаном, командиром гаубичного самоходно – артиллерийского взвода в/ч 13140 и Алексеем Михайловичем Костеевым — гвардии старшим матросом, старшим механиком — водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 13140.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Александр Каширских родился в селе Алексеевка Ташлинского района, Оренбурской области. Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности «Применение подразделений артиллерии морской пехоты». Был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Алексей Костеев родился в Севастополе. Окончил среднюю общеобразовательную школу №8 в Североморске 3 (Мурманская область).

Был участником военной операции в Сирийской Арабской Республике. Награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н.Н. Кузнецов».

«Оба наших воина погибли в ходе специальной военной операции во время вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области. Будем помнить наших героев!», — написал глава города.

Ольга Сурикова