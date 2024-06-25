Четверо перевезенных из Севастополя в Москву детей остаются в тяжелом состоянии

В Москву эвакуировали 11 детей, пострадавших в результате теракта ВСУ на пляже в Учкуевке. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 25 июня сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ).

«В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет — трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — приводятся в Telegram-канале больницы слова заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрия Прометного.

В РДКБ заверили, что пациентам окажут необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь, проведут полное лабораторное и инструментальное обследование.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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