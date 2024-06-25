Как забрать оставленные на пляже в Учкуевке вещи в кинотеатре «Моряк»

В кинотеатре работает штаб по выдаче личных вещей с пляжа «Учкуевка»

На данный момент 12 человек уже обратились в штаб.

Человек-заявитель приходит, пишет заявление на имя оператора пляжа, указывает свои данные паспортные в том числе, описывает вещи, которые были оставлены на пляже, после чего вместе с волонтерами и сотрудником полиции проходит в помещение, волонтеры помогают найти и в случае обнаружения своих вещей пишет, что все вещи найдены, либо что найдены частично, — объясняет депутат Совета Нахимовского муниципального округа Алексей Тумар.

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На месте работают волонтеры и сотрудник полиции. В случае, если человек не обнаружил свои вещи, он может написать заявление в полицию.

Обратиться в штаб можно в будние дни с 9:00 до 18:00.

Также для получения информации можно позвонить по номеру 102 или в дежурную часть отдела полиции «Северная» по номеру + 7 (8692) 73-85-80.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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