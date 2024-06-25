В центре Севастополя матери с детьми не дали укрыться в общественном туалете во время ракетной атаки

Жительница Севастополя в соцсетях рассказала, как работница общественного туалета возле Графской пристани в момент ракетной атаки на город 23 июня не дала ей с детьми укрыться от угрозы.

Также, когда начала работать ПВО, и люди встали под навесом около катера, чтобы спрятаться.

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«Работники выгнали всех и погнали под взрывами в ДОФ, куда бежать не меньше пяти минут. Хотели зайти в туалет, в том числе женщина с маленькими плачущими детьми, но работница не пустила — мол, не надо прятаться у меня, 30 рублей платите. Потом еще хвасталась, что никого не стала впускать, а людям надо было спрятаться хотя бы от осколков, — поделилась женщина в соцсети.

На произошедшее отреагировал и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Он встретился с предпринимателем, чей сотрудник не пустила людей укрыться в общественном туалете, и донес ему, что подобные ситуации недопустимы. Видео встречи выложил в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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