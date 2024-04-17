Четверо молодых парней пойдут под суд за попытку угнать ВАЗ у охранника учреждения образования в Севастополе

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении четырех молодых парней, которые пытались угнать автомобиль охранника детского учреждения образования в с. Верхнесадовом.

По уголовному делу проходят молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.

Они обвиняются в покушении на угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в декабре 2023 года ночью обвиняемые решили покататься на автомобиле «ВАЗ 21074», принадлежащем охраннику учреждения образования на ул. Севастопольской в с. Верхнесадовом. Двери автомобиля были не заперты, он находился перед зданием учреждения. Молодые люди в состоянии опьянения открыли его, но быстро завести не смогли. Хозяин увидел происходящее с помощью камер. Он выбежал на улицу и спугнул угонщиков.

Прокуратура района направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова