Севприроднадзор опровергает информацию о продаже лесных участков в Учкуевке

Севприроднадзор опубликовал заявление, котором говорится, что ТГ-каналах распространяется недостоверная информация о продаже лесных участков в Учкуевке.

«Данная новость является ложной и не соответствует действительности.

Договор аренды лесного участка с КН 91:04:005001:929 заключен на основании итогового протокола по аукциону аренды лесного участка.

*В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации победитель аукциона не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах (аукционе) договора аренды», – пишет ведомство.

Также подчеркивается, что в соответствии с проектом освоения лесов получившим положительное заключение государственной экспертизы — рубка насаждений и капитальное строительство на арендуемом лесном участке запрещены. Доступ граждан на лесной участок не ограничен.

В ведомстве заверили, что объявление о продаже «удалено так же внезапно, как и появилось в сети интернет». Однако на нескольких площадках еще остались предложения приобрести там земельные участки.

Ольга Сурикова