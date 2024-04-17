В инкерманских кустах поймали устроителей несанкционированных свалок

Буквально за руку поймали водителя и его подельников, сбрасывавших строительный мусор в пойме реки Черной. Об этом сообщили в севастопольский горхоз в своих соцсетях.

Хозяйственники рассказали, что наводку о регулярном складировании мусора получили от местных жителей. Решили ее проверить и во время выезда обнаружили нарушителей во время сброса.