В инкерманских кустах поймали устроителей несанкционированных свалок

Буквально за руку поймали водителя и его подельников, сбрасывавших строительный мусор в пойме реки Черной. Об этом сообщили в севастопольский горхоз в своих соцсетях.
Хозяйственники рассказали, что наводку о регулярном складировании мусора получили от местных жителей. Решили ее проверить и во время выезда обнаружили нарушителей во время сброса.
«На место были вызваны сотрудники УМВД, также информация будет направлена в адрес природнадзора для дальнейшей работы», — сообщили в горхозе.
Напомним, строители повредили старинную кладку и погребения на улице Древней.