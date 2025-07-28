В Севастополе строительный сектор вырос на 38% за пять месяцев 2025 года

По данным Росстата, объём выполненных строительных работ в Севастополе за январь–май 2025 года составил более 23 млрд рублей, что на 38% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Особенно заметный скачок пришёлся на май — объёмы выросли в 2,5 раза по сравнению с маем 2024-го. За пять месяцев в городе ввели в эксплуатацию свыше 121 тыс. кв. метров жилья, включая индивидуальное строительство и садовые дома.

Рост строительства сопровождается вызовами: сохраняется проблема водоснабжения. Несмотря на запуск Бельбекского водозабора, часть экспертов считает, что при активной застройке существующих мощностей может не хватить. Власти уверяют, что риска нет, но обеспокоенность горожан сохраняется.

Напомним, в июне на ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о масштабном проекте под Сапун-горой: холдинг Alias Group планирует вложить 180 млрд рублей в строительство жилого района на 26 тысяч человек. Ещё один инвестпроект — освоение 84 га на 6-м км Балаклавского шоссе компанией «ИнтерСтрой».

Дмитрий Островский

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