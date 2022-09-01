Черноморское военно-морское училище награждено орденом Нахимова

Черноморское высшее военно-морское училище удостоено орденом Нахимова. Награду вручил главком ВМФ адмирал Павел Евменов, а указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Училище награждено «за заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении ее обороноспособности и высокие показатели в подготовке военных кадров».

За свою историю учебное заведение выпустило 126 золотых медалистов. В настоящее время ЧВВМУ обеспечивает полную военно-специальную подготовку офицеров по шести специальностям и мичманов со средним профессиональным образованием по трем специальностям. Кроме того, в училище на двух факультетах по программам бакалавриата и специалитета идет подготовка студентов по шести специальностям.

Напомним, в 2020 году Владимир Путин в рамках своего визита в Севастополь посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П.С.Нахимова.

Дмитрий Островский