Аксенов подвел итоги летнего туристического сезона

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что летний туристический сезон в регионе состоялся. За июнь — август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов, написал он в своем Telegram.

По его данным, этот показатель на 19% ниже, чем аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года. Снижение турпотока он пояснил отменой авиарейсов в Крым.

«Всего за январь — август 2022 года турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза», — привел глава республики еще цифры.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму турпоток в июне 2022 года снизился на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Ольга Сурикова