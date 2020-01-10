Владимир Путин посетил севастопольское Нахимовское училище

Владимир Путин в рамках своего визита в Севастополь посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел выставку, посвящённую перспективам развития военно-морского флота, — передает РИА Новости.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, командующим войсками Южного военного округа Александр Дворников, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, начальник училища Александр Гринкевич и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

На выставке гостям показали прототипы будущих военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов. В частности, Путин ознакомился с макетом уникального многоцелевого гибридного конвертоплана БПЛА 2000 для военных и гражданских задач.

Позже в Севастополе состоялось совещание с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ, а также научно-практическая конференция «Российский ВМФ в ХХI веке».

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — сказал президент на совещании.

Собравшиеся также обсудили перспективы развития «Севморзавода». По данным врио губернатра города Михаила Развожаева после завершения акционирования предприятие получит до 5 миллиардов рублей на обновление производственной базы, чтобы выполнять сложные заказы на высоком уровне.

Завод уже получил 1 млрд. рублей на техперевооружение, в октябре прошлого года на Севморзаводе спустили на воду новый плавкран «Севастополь», а в 2018 году заложен плавкран «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн. Сегодня перспективы развития завода ещё раз были обсуждены на совещании у Президента.

По материалам РИА Новости и пресс-службы правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя