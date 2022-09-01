Инвацентр пояснил отказ в занятиях мальчику-инвалиду

В государственном бюджетном учреждении города «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» опровергли ранее появившуюся информацию в СМИ о недопуске ребенка с инвалидностью к занятиям по плаванию. Руководитель инвацентра Евгений Мащенко отметил, что о данном инциденте узнал от правоохранительных органов, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

По словам Мащенко, мама мальчика к ним не обращалась, у них было только пробное занятие с тренером.

«То, что произошло на тренировочном процессе и в школе олимпийского резерва, это мамочка попросила тренера посмотреть и дать свои рекомендации», — рассказал он.

Тренер должен был посмотреть, готов ли мальчик к групповым тренировкам, так как сам инвацентр не проводит индивидуальные занятия с детьми-инвалидами. Оказалось, что нет и маме было рекомендовано привести сына через год.

«Мы не относимся к реабилитационному центру. Да, мы проводим реабилитацию путем физической культуры и спорта для таких людей, но они также работают в группах. Мы еще не видели документы данного ребенка. Поэтому мы пригласили 1 сентября, я созвонился с мамой. Мы пригласили на беседу. Хотели посмотреть документы на ребенка. Может он вообще не подходит нам к занятиям спортом», — добавил Мащенко.

Напомним, ранее в прокуратуре Севастополя сообщили о том, что проводится проверка информации об отказе в предоставлении ребенку-инвалиду услуг в центре адаптивного спорта в государственном бюджетном учреждении города «Центр адаптивного спорта «Инваспорт».

Ольга Сурикова