Черное море снова под прицелом: ВСУ пытаются захватить газовые вышки и готовят морской десант

Обострение в Черном море продолжается. Украинская сторона активизировала действия сразу по нескольким направлениям — от атак на газовые платформы до подготовки полноценной десантной операции. Об этом сообщают Telegram-каналы «Рыбарь» и «Архангел спецназа».

Атака на вышки

По информации бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны РФ Михаила Звинчука, в ночь на 9 июня ВСУ предприняли попытку захвата газовых платформ у побережья Крыма. Несколько безэкипажных катеров выдвинулись к Штормовому, Архангельскому и Голицынскому месторождениям. Одновременно из района Одессы подошли три десантных катера с украинским спецназом.

Целью атаки стала платформа «Крым-2». Однако к моменту попытки высадки в район прибыла российская авиация, которая открыла огонь и вынудила противника отступить. Один морской дрон остался дрейфовать в районе вышки до утра, после чего по нему был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты «Нептун» — одна из них была сбита силами ПВО в районе Тарханкута.

Звинчук подчёркивает: вышки — не просто объекты добычи, но и стратегические точки для контроля над акваторией и разведки. Противник стремится использовать их как опорные пункты для БПЛА, ретрансляции связи и потенциальной высадки десанта.

Готовится десант

Параллельно Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает о подготовке украинской стороной ещё одной операции — на побережье Кинбурнской и Тендровской косы. По данным источников, подразделения 7-го департамента ГУР Украины на протяжении последнего месяца проходили активную подготовку в Одесской области.

Тренировки включали ночные перемещения на катерах, высадки на необорудованное побережье, а также ведение боевых действий в морской обстановке. Курирует операцию британская особая лодочная служба SBS — часть спецназа Королевского флота Великобритании.

Учитывая повышенную активность ВСУ в ночь на 6 июня — с применением морских дронов, беспилотников и ракет — вероятность морской высадки в ближайшее время оценивается как высокая.

Что это значит?

Черноморский регион превращается в одну из ключевых арен противостояния. Украина стремится нанести удар по инфраструктуре и разведке России, создать угрозу западному побережью Крыма и одновременно продемонстрировать активность накануне саммита НАТО.

Ситуация остаётся напряжённой — и в ближайшие дни может выйти на новый уровень эскалации.

Напомним, около 5 утра 3 июня была зафиксирована очередная попытка атаки на Крымский мост. В отличие от предыдущих случаев, когда применялись беспилотники, ракеты и морские дроны, на этот раз украинские силы задействовали подводный аппарат.

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Дмитрий Островский

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