Возвращение американского дрона и удары по ГДУ: обострение активности в акватории Чёрного моря

В акватории Чёрного моря после почти годичного перерыва вновь зафиксировано присутствие стратегического беспилотника ВВС США RQ-4B Global Hawk. Аппарат провёл разведывательный полёт вблизи румынского порта Констанца, а затем сместился южнее — в юго-западную часть региона. Его появление произошло на фоне серии атак украинской стороны по российским газодобывающим платформам, а также сообщений о росте активности противника в западной части Крыма. Об этом сообщил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь».

Возвращение Global Hawk

По данным канала «Рыбарь», полёт американского БЛА RQ-4B стал первым за 11 месяцев — после инцидента с российским МиГ-31. Беспилотник провёл в воздухе почти сутки, патрулируя воздушное пространство у побережья Румынии. Обычно НАТО проводит такие операции в будние дни, что делает этот рейд в выходной — нетипичным.

Объектом внимания дрона стали западные районы Крыма и Севастополь — ключевые направления атак украинских беспилотников за последние полгода. В это же время в акватории фиксируется активность противолодочной авиации США: за последние 10 дней самолёт P-8A Poseidon трижды приближался к району Новороссийска — одного из объектов недавних атак морских дронов.

Удары по газодобывающим платформам

Параллельно усилилась украинская активность в районе российских газодобывающих установок (ГДУ) к западу от Тарханкута. Согласно сводке «Рыбаря», удары были нанесены по ГДУ «Сиваш» и по вышке на Архангельском месторождении. В первом случае к атаке были привлечены три морских дрона, во втором — два БПЛА. Повреждения носят ограниченный характер, однако сам факт возобновления атак вызывает обеспокоенность.

Канал «Два майора» добавляет, что Служба безопасности Украины опубликовала кадры ударов, заявляя о поражении российской радиолокационной техники. Также сообщается, что противник активно модернизирует морские дроны, устанавливая на них различное вооружение: от пусковых контейнеров с FPV-дронами до РСЗО и зенитных ракет. Это значительно расширяет тактический потенциал таких платформ. Отдельно подчёркивается, что одной из ключевых причин успешного применения морских дронов может быть использование украинской стороной спутниковой связи Starlink, обеспечивающей стабильный канал управления в морской зоне.

Возможные последствия

На фоне дипломатического провала украинской делегации в Стамбуле, наблюдатели не исключают попытки ВСУ активизировать действия на южном направлении — в частности, в Крыму и прилегающей акватории. Подтверждением этому служит возобновление ударов по ГДУ, а также формирование в районе Южно-Бугского лимана тактической группы «Гаруда», которая, по имеющимся данным, отрабатывает действия в морском пространстве совместно с силами специального назначения.

Появление американского дрона, по мнению экспертов, может быть не только разведывательной операцией, но и элементом координации — на фоне подготовки новых атак на критическую инфраструктуру в регионе, включая Крым и, возможно, Новороссийск.

Напомним, ранее, в ночь на 3 мая, Украина уже предприняла одну из самых масштабных атак за последние месяцы: с 22:00 до 05:00 силы ПВО РФ отразили массированный налёт беспилотников и ракет по югу России. По данным Минобороны, всего было уничтожено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них 96 — над Крымом. Также в небе над Краснодарским краем сбито 47 дронов, над Ростовской областью — 9, по 8 — над Брянской и Курской областями, и ещё 2 — над Белгородской.

Кроме того, в акватории Черного моря были перехвачены 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 ракеты «Нептун-МД». В период с 02:00 до 05:00 огневыми средствами Черноморского флота уничтожены 14 украинских морских дронов.

Дмитрий Островский

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