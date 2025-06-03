Крымский мост вновь попытались атаковать: ВСУ использовали подводный аппарат

На картинке скриншот из видео, расходящегося по сети

Около 5 утра 3 июня была зафиксирована очередная попытка атаки на Крымский мост. В отличие от предыдущих случаев, когда применялись беспилотники, ракеты и морские дроны, на этот раз украинские силы задействовали подводный аппарат. Об этом сообщил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук в своём Telegram-канале «Рыбарь».

По предварительным данным, взрыв произошёл в районе одной из опор моста, но сам конструктивный элемент не пострадал — удар пришёлся на защитные заграждения, специально установленные для подобных угроз. Обломки аппарата были выброшены на проезжую часть. Движение по мосту временно приостанавливали, сейчас оно восстановлено в полном объёме.

По оценкам специалистов, для атаки могли быть использованы подводные устройства типа «Маричка» или «Толока», разработки которых ведутся на Украине с 2023 года. Также не исключается применение других моделей, ранее не афишировавшихся в открытых источниках.

По словам Звинчука, подобный сценарий рассматривался как один из возможных, поэтому защитные меры начали реализовывать заранее. Опоры моста укреплены специальными конструкциями, а в акватории установлены боновые заграждения. Как показала атака, эти меры оказались эффективными.

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Дмитрий Островский

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