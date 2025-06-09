«Поставьте кукушек на маршруты»: губернатор Развожаев — о разбалованных перевозчиках Севастополя

На аппаратном совещании 9 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко высказался о проблемах с общественным транспортом. По его словам, некоторые перевозчики «совсем разбаловались» — на маршрутах фиксируются опоздания по 20–30 минут.

«Я понимаю, что сейчас цифровой контроль работает неэффективно, но это не повод для хаоса. Усиливайте организационное начало — хоть кукушек по старинке на маршруты ставьте! Что-то перевозчики совсем расслабились», — заявил губернатор.

Развожаев отметил, что летом пробки — дело обычное, но даже в этих условиях допустимое опоздание не должно превышать 10 минут. Он также подчеркнул, что отсутствие объективного контроля через ГЛОНАСС не даёт перевозчикам карт-бланш на безответственность:

«У меня ощущение, что, пользуясь отсутствием контроля, все начали маленько расслабляться — мягко говоря. Это недопустимо», — подчеркнул губернатор.

Он поручил провести выездные проверки на линии, а также обратил внимание на работу муниципального предприятия: «Наш перевозчик должен быть образцовым».

Напомним, в Севастополе с июня этого года заработала новая транспортная инспекция по эвакуации автомобилей.

Дмитрий Островский

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