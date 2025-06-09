Авиакомпаниям могут запретить устанавливать нормы ручной клади

Транспорт
09-06-2025

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов внёс в Госдуму законопроект, запрещающий авиаперевозчикам самостоятельно определять допустимые вес и габариты ручной клади.

Сейчас существует правовой пробел: федеральные авиационные правила (ФАП) не устанавливают минимальные параметры, что позволяет компаниям вводить собственные ограничения.

Фиксация параметров на уровне ФАП может снизить конкуренцию на рынке, так как лоукостеры часто экономят за счёт жёстких ограничений.

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Анна Левина

 