Стройкой на набережной Андрея Первозванного заинтересовались в правительстве

Загадочной стройкой на набережной Андрея Первозванного, которая оказалась нелегальной, будут заниматься несколько департаментов правительства Севастополя, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Ранее местные жители подняли тревогу, что на участке под номером 47, несколько лет стоявшим просто огороженным, началось активное строительство. Они высказывали опасения, что здесь появится многоэтажка или гостиница, хотя земли здесь относятся к водоохранным.

В Департаменте архитектуры и градостроительства города телеканалу ответили, что разрешений на строительство собственнику земли не выдавалось. А сам земельный участок находится в нескольких охранных зонах: прибрежной и водоохраной, а также в границах достопримечательного места.

Департамент архитектуры и градостроительства сообщает, что информация о незаконном строительстве направлена в Департамент городского хозяйства и в Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя – для проведения проверки.

Напомним, на склоне улицы Адмирала Макарова началась стройка в охранной зоне, которую пришлось останавливать представителям власти и правоохранительных органов.

Ольга Сурикова