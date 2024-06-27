Бывший руководитель Госжилнадзора сядет на 8 лет за взятку в 1,7 млн рублей

Бывший руководитель Госжилнадзора Севастополя приговорен к 8 годам лишения свободы за взятку в размере почти 1,7 млн рублей. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере).

Мужчина, будучи руководителем Госжилнадзора Севастополя, потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять нарушения, и получил согласие на свои условия.

В дальнейшем он оказывал данным управляющим компаниям покровительство, в том числе при проведении проверок по жалобам и обращениям граждан. Также способствовал отказу в переводе многоквартирного дома на обслуживание другой организации.

В общей сложности в период с ноября 2018 года по март 2021 года он получил взятку в виде денег и предметов мебели на сумму почти 1,7 млн рублей.

Севастопольский городской суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Виновный также обязан уплатить штраф в размере свыше 3,3 млн рублей, лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет и лишен классного чина.

Приговор вступил в законную силу.

Анна Левина