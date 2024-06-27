Прокуратура добилась восстановления жилищных прав женщины и ее дочери

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя успешно добилась восстановления жилищных прав женщины и ее 8-летней дочери, проживающих в общежитии на пр. Генерала Острякова с марта 2014 года.

Женщина неоднократно обращалась в Департамент капитального строительства г. Севастополя, чтобы заключить договор социального найма комнаты, но получала отказы из-за отсутствия документов, подтверждающих право на проживание. Это лишало ее возможности встать на регистрационный учет и поставить на учет по месту проживания ее ребенка.

В результате прокурорской проверки были собраны документы, подтверждающие законное проживание женщины в общежитии. Она имеет договор пользования жилым помещением с управляющей компанией и исполняет все обязательства нанимателя, предусмотренные договором социального найма, включая оплату жилищно-коммунальных услуг.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о признании за женщиной и ее дочерью права пользования комнатой и обязал Департамент заключить с ней договор социального найма.

Суд удовлетворил иск прокурора, восстановив жилищные права женщины и ее ребенка.

Анна Левина