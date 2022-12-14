Севастопольская молодежь выбирает ЛДПР

Сегодня ЛДПР – самая современная и динамично развивающая партия. Более того, среди ее членов все больше молодых людей.

Несмотря на то, что в этом году ЛДПР понесла огромную потерю – не стало ее лидера и вдохновителя Владимира Вольфовича Жириновского – партия продолжает следовать его заветам. Она успешно развивается под руководством нового лидера Леонида Эдуардовича Слуцкого.

За последние годы работа молодежной организации СГО ЛДПР значительно усилилась. На ее базе создана команда по футболу, которая успешно выступает на городских соревнованиях, волонтерский центр, проводятся творческие мероприятия и мастер-классы. Ребята из молодежки ЛДПР успешно работают в молодежном парламенте Севастополя, участвуют в законотворчестве, активно работают на предвыборных кампаниях, баллотируются на местных выборах.

Не оставайся в стороне: также присоединяйся к дружной команде ЛДПР!