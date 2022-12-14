Пещеру «Таврида» можно будет посетить бесплатно

Вход в крымскую пещеру «Таврида» будет бесплатным на протяжении двух месяцев.

Таким способом министерство туризма Республики Крым хочет поддержать экспозицию полотен пленэра художников, который планируется на 17 декабря. Открытие самой выставки намечено на 24 декабря.

«Цель проекта – привлечь внимание жителей и гостей Крыма к уникальным художественным особенностям пещеры «Таврида», создать дополнительный интерес для изучения туристического объекта», – сообщили в ведомстве.

Напомним, на базе пещеры «Таврида», найденной при строительстве одноименной трассы, создан научно-образовательный центр в области карстологии и спелеотуризма.

Островский Дмитрий