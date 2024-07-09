Крымские дайверы нашли на дне старинное ружьё

Крымские дайверы подняли со дна у Крабьего острова в Судаке старинное ружьё.

«Мы нырнули, чтобы найти браслет, который потеряла туристка. Обратилась девушка за помощью, не могли отказать. Вообще, украшения часто уносит течением очень быстро, мы не особо надеялись, а в итоге нашли не только браслет, но ещё и старинное оружие», — рассказал руководитель дайв-центра Diving82 Евгений Сергеев.

Фотографию находки сразу же отправили историку Сергею Ченныку.

«Сложно сказать что-либо без казённой части и по фото, но судя по прикладу, похоже на русский «литтих» — штуцер 1844 года. Чтобы сказать точнее, нужна казённая часть и передняя часть ствола», — прокомментировал специалист.

Пока что дайверы планируют сохранять ружьё как экспонат, но готовы передать его в крымские музеи.

Анна Левина