Минздрав готовится к введению учета препаратов для абортов

Минздрав РФ готовит приказ о контроле за оборотом препаратов для абортов. Об этом сообщил ТАСС министр Михаил Мурашко.

Ведомство собирается до конца года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, они будут подлежать специальному учету. Сейчас эти препараты продаются по рецепту.

«Предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление по этом направлению. Проект приказа разработан, мы рассылали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали нам свои комментарии. Мы на этой неделе свод завершим, вывесим уже для оценки регулирующего воздействия», — сказала Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, в Севастополе на тысячу родов приходится 186 абортов.