Частная фирма пытается отсудить у города бывший военный завод в центре Севастополя

В Севастополе продолжаются судебные разбирательства вокруг имущественного комплекса бывшего военного городка № 60 на улице Катерной. С 2017 года компания «Ренессанс Херсонес» пытается вернуть себе здания советского радиотехнического завода, проданные ей на украинском аукционе ещё в 2008 году.

После воссоединения Севастополя с Россией комплекс был возвращён в федеральную собственность по распоряжению № 195-РП, подписанному тогдашним губернатором Сергеем Меняйло. Впоследствии объект передали Министерству обороны, а в 2025 году — городу для создания общественного парка на мысе Хрустальном по поручению Президента России.

Несмотря на решения судов в пользу государства, компания подала новый иск, в котором оспаривает как распоряжение № 195-РП, так и основанное на нём постановление правительства Севастополя от 2014 года. Предприниматели утверждают, что документы были приняты с нарушениями, а их покупка имущества при Украине была полностью легальной.

По словам одного из учредителей фирмы, объект приобретался официально и за значительную сумму, однако после перехода региона в российскую юрисдикцию был изъят. В 2025 году «Ренессанс Херсонес» также подал заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

В правительстве Севастополя подтвердили, что имущество бывшего завода уже принадлежит городу и предназначено для благоустройства. Представители власти считают шансы компании на успех минимальными, ссылаясь на решения предыдущих судебных инстанций, включая Верховный суд.

Дмитрий Островский

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