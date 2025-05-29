Более 500 миллионов рублей из бюджета Севастопольского фонда ОМС ушли в другие регионы

По итогам 2024 года территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Севастополя направил 531 млн рублей на оплату медицинской помощи, оказанной севастопольцам в других субъектах Российской Федерации. Такие данные были озвучены в ходе отчёта о расходовании средств фонда.

Как уточнили в ведомстве, лечение за пределами региона в основном проходило по профилям: онкология, радиология, офтальмология, акушерство и гинекология, травматология. Наиболее частыми направлениями стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Крым.

Общие расходы территориального фонда ОМС Севастополя на медицинскую помощь в 2024 году составили 8,9 млрд рублей, что соответствует 97% от утверждённых бюджетных назначений.

Власти города отметили, что продолжается аналитическая работа по изучению причин выезда пациентов за пределы региона. Итоги этой работы планируется учитывать при дальнейшем планировании развития медицинской инфраструктуры и технологий в Севастополе.

По мнению специалистов, определённая часть расходов может быть сокращена при условии создания необходимых условий для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи внутри города.

Дмитрий Островский

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