Завершились слушания по проекту тоннеля на Пожарова

На сайте департамента архитектуры и градостроительства Севастополя с 28 января по 14 февраля обсуждался проект строительства тоннеля от улицы Пожарова до улицы Очаковцев. Поступившие пять замечаний переданы подрядчику.

Напомним, что на месте автозаправки на улице Пожарова появится въезд в тоннель, выезд – на улице Генерала Петрова.

Тоннель будет оснащён системами жизнеобеспечения, безопасности и управления движением. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. На месте заправки построят круговой перекрёсток, но расширения улицы Генерала Петрова в планах нет.

Протяженность тоннеля составляет 317 метров, глубина — 19 метров, общая высота конструкции – 10 метров.

Планируется, что тоннель от улицы Пожарова до улицы Очаковцев поможет разгрузить центральные дороги города.

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