Бригада морской пехоты Севастополя лишилась командира и двух бойцов

Алексей Шаров и младшие командиры

Севастополь 24 марта простился с командиром и двумя бойцами 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Ранее уже появлялась информация, что в боях под Мариуполем погиб гвардии полковник, командир бригады Алексей Шаров.

Глава города рассказал, что полковник был убит снайперской пулей. Его родные живут в Благовещенске, поэтому похоронен командир будет на Дальнем Востоке. «Но имя его золотыми буквами будет вписано в историю бригады и Севастополя», — подчеркнул Развожаев.

Среди погибших гвардии сержант, начальник радиостанции роты связи Николай Ефимов. Он родился в деревне Аргабаш Республики Удмуртия. С 2016 года служил в севастопольской 810-ой бригаде.

И гвардии старший сержант, разведчик-снайпер разведывательного отделения разведывательного батальона Роман Тазин. С 2013 года служил в Севастополе.

«Оба младших командира проявили истинное мужество и героизм. Вечная память ребятам. Приношу соболезнования родным и близким. Скорблю», —написал глава Севастополя в заключении.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/razvozhaev