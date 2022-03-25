Погода в Севастополе на выходных

Будет небольшой дождик
В Севастополе сегодня, 25 марта, переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью около 0°, днем +8…+10°.
В субботу, 26 марта, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем западный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью около 0°, днем +8…+10°.
В воскресенье, 27 марта, облачно.
Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер ночью западный, днем северо-западный 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +8…+10°.
Фото: Юрий Кондратьев