Погода

Погода в Севастополе на выходных

25-03-2022
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Будет небольшой дождик

В Севастополе сегодня, 25 марта, переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью около 0°, днем +8…+10°.

В субботу, 26 марта, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью около 0°, днем +8…+10°.

В воскресенье, 27 марта, облачно.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем северо-западный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +8…+10°.

Фото: Юрий Кондратьев

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