Развожаев поручил обязать севастопольцев согласовывать с властями внешний вид частных домов

Сегодня, 24 марта, на заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев поручил внести изменения в городской регламент согласования внешнего вида планируемых к постройке капитальных строений, обязав всех желающих построить частный дом, согласовать с городом его внешний вид.

«Понятно, что сейчас дачная амнистия, так называемая, которая позволяет легализовать все что не попадя. Это понятно – федеральное законодательство. При этом, если не выполнено согласование, тогда не будет регистрироваться – это мы можем поставить, если внесем изменение в региональное законодательство. Давайте это сделаем как можно быстрее», — поручил Развожаев.

Градоначальник дал своим подчиненным месяц на подготовку документов, подчеркнув, что общественных обсуждений такие изменения не требуют.

Также заместитель губернатора Николай Гордюшин сообщил, что в правила землепользования и застройки, которые городские власти обещали продемонстрировать жителям Севастополя в ноябре прошлого года, правительство планирует внести требования, которые будут устанавливать параметры ограждений, цвет кровель и фасадов индивидуальных жилых строений.

Напомним, на первом в 2022 году аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития.

Добавим, что история принятия генплана Севастополя тянется с весны 2017 года, когда часть жителей активно выступила против проекта основного градостроительного документа, разработанного Институтом генплана Москвы.

В ноябре 2018 года власти Севастополя заявили, что планируют расторгнуть контракт с разработчиками генплана. Однако в том же месяце передумали, сославшись на принципы «разумности и добросовестности» разработчиков документа.

В октябре 2019 года нынешний глава города Михаил Развожаев заявил, что застройщики не будут получать разрешение на строительство многоэтажек до принятия генерального плана Севастополя и пообещал ускорить процесс принятия документа. Однако, в мае 2021 года губернатор подчеркнул, что проект генплана образца 2018 года принимать нельзя, так как он устарел и не будет способствовать развитию Севастополя.

Дмитрий Островский