Под Мариуполем погиб командир 810-й бригады ЧФ полковник Алексей Шаров

Вчера, 22 марта, в боях под Мариуполем в рамках специальной военной операции погиб командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров, сообщает информационный портал ForPost.

Эту информацию изданию подтвердили несколько источников, близких к Черноморскому флоту.

Алексей Шаров был назначен командиром 810-й бригады в прошлом 2021 году. Бригада дислоцируется в Бухте Казачьей.

Наше издание, как и весь Севастополь соболезнует родным и близким Алексея Шарова.