Боновые заграждения для Балаклавы производят севастопольские специалисты

Боновые заграждения для Балаклавы изготавливаются в Севастополе. Об этом стало известно сегодня в ходе аппаратного совещания у губернатора Михаила Развожаева.

Контракт на изготовление уже подписан, в ближайшее время ожидается изготовление и поставка. Производством занимается севастопольское предприятие, которое уже имеет опыт работы в других российских портах, отметил и.о. замгубернатора Павел Иено.

Напомним, ранее после ракетного удара по пляжу в Учкуевке было принято решение перекрывать вход в Балаклавскую бухту ночью. Для этого и будут устанавливать заграждения.

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Ольга Сурикова