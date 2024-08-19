В сентябре Госдума рассмотрит законопроект о вовлечении детей в преступную деятельность через интернет

Дети и подростки в силу своей доверчивости не могут до конца осознать всю серьёзность того или иного поступка, а также его последствий. Злоумышленники пользуются этим, превращая несовершеннолетних в соучастников преступлений.

«Чаще всего речь идёт о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путём», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Общение между преступником и ребёнком зачастую осуществляется анонимно в интернете.

Для виновных предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В мае уже был принят закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Теперь Госдума планирует усилить ответственность за осуществление подобных действий через интернет.

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Анна Левина