При штурме села в Курской области погиб экс-начальник отдела угрозыска Севастополя

Андрей Яблоков в 2023 году после увольнения из ОВД по выслуге лет зачислен добровольцем на службу в Вооружённые силы России и принимал активное участие в СВО.

За годы службы в ОВД с 2005 по 2023 Яблоков прошел путь от милиционера батальона ППС милиции ОВД г. Новочебоксарск до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю.

12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области героически погиб.

В УМВД России по Севастополю выразили искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Церемония прощания пройдёт 22 августа 2024 года в г. Новочебоксарск.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова