Большое интервью с Денисом Сираевым, человеком, который сохраняет историю у себя в гараже

Всю свою жизнь он посвящает очень важному делу — бережёт память о Великой Отечественной войне и передаёт её будущим поколениям.

На встречу с нашим героем мы отправились в село Флотское.

Живописные виды по всему селу разбавляют автомобили разных эпох. Флотское благодаря Денису Сираеву, командиру авто-мото группы «Красная Армия» превратилось в музей под открытым небом. Но техника не может жить под палящим солнцем. Поэтому много лет семья Сираевых мечтает создать настоящий краеведческий музей, где разместились бы все ретро-автомобили.

Ольга Сурикова