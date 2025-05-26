В Крыму подростки ногами разбили памятник на кладбище

В селе Калиновка Джанкойского района двое подростков разрушили надгробие на кладбище ради развлечения и сняли все это на видео.
Девятиклассница ногами разбивала памятник, а ее знакомый, учащийся колледжа, снимал все на видео.
Сотрудниками полиции МО МВД России «Джанкойский» сейчас проводится проверка по факту повреждения несовершеннолетней надгробной плиты.
В полиции подтвердили, что девочка-подросток ломала ногами надгробную плиту одной из могил, пока ее товарищ снимал происходящее на видео.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео из соцсетей