В Севастополе самая большая доля строгих приверженцев ЗОЖ в стране

Севастополь занял первую строчку в рейтинге регионов России по доле приверженцев здоровому образу жизни от общего числа жителей.

Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата. В наш городе придерживаются принципов здорового образа 34 % или 164 тыс. человек.

Тем не менее аналитики отмечают, что по соотношению антизожников, строгих и умеренных зожников наш город занимает лишь 5 позицию.

За 2023 год количество россиян, строго придерживающихся принципов здорового образа жизни, выросло на 27,6%, или на 2,4 млн человек, до 11 млн.

Высокая или низкая доля строгих приверженцев ЗОЖ не всегда означает, что население того или иного региона в целом старается придерживаться правил здоровой жизни либо, наоборот, отвергает их. Число ортодоксальных зожников в среднем по стране довольно невелико (9,1%), основная же масса населения относится к двум другим группам:

– их «идеологическим оппонентам», или антизожникам, то есть гражданам, ведущим выраженно нездоровый образ жизни (курят либо нарушают два или более правил ЗОЖ). Составляют 37,8% населения;

– ведущим умеренно здоровый образ жизни (не курят и при этом нарушают одно из правил ЗОЖ), то есть умеренным зожникам. Составляют 53% населения.

Проанализировав соотношение всех трех категорий населения, аналитики FinExpertiza составили рейтинг регионов с самым здоровым образом жизни. В зависимости от количества строгих зожников, умеренных зожников и антизожников регионам присваивалось определенное количество баллов (с учетом веса каждой категории). Большее число баллов соответствовало большей распространенности среди населения здорового образа жизни.

Так, в 2023 году на первом месте оказалась Ингушетия — она набрала 693 балла. Регион попал в лидеры неспроста: там довольно большая доля строгих зожников — порядка четверти, наименьшая по стране доля антизожников, а большинство населения республики придерживается умеренных правил здоровой жизни.

Второе место заняла Чечня (590 баллов; при довольно скромном показателе строгих зожников регион лидирует по доле умеренных и занимает второе место по самой низкой доле антизожников), третье — Северная Осетия (560 баллов). В первую десятку также вошли Чувашия (548 баллов), Севастополь (546 баллов), Кабардино-Балкария (536 баллов), Новгородская область (517 баллов), Удмуртия (507 баллов), Краснодарский край (483 балла), Крым (также 483 балла).

Напомним, в 2021 году Севастополь был вторым в стране по числу зожников.