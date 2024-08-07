В Курской области идут бои на границе

В мире
07-08-2024
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Курский регион последние сутки героически противостоит атакам ВСУ, в связи с этим все экстренные службы перешли на усиленный режим работы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ВСУ продолжают попытки обстрелять город, сам он весь в развалинах из-за постоянных атак Киева, практически не осталось строений, где не были бы разбиты стекла. Жители эвакуированы или выехали сами. Глава региона просит жителей Курской области сдавать кровь в связи с тяжелой обстановкой на границе.

Накануне погибли  три человека в результате ожесточенных обстрелов со стороны ВСУ. Ночью ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен.

К утру, количество пострадавших в Курской области увеличилось до 28, сообщают власти.

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Ольга Сурикова

 

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